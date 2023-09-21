Üç farklı üniversite, uygulamalı eğitimler haricinde, pek çok bölümde online eğitime geçme kararı aldı. Bu önemli kararlar rektörlükler tarafından duyuruldu.

Malatya Turgut Özel Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'nin açıklamalarına göre, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde lisans ve önlisans düzeyindeki eğitimlerin çoğunluğunun online olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Online eğitim kararının 11 Eylül Pazartesi günü senato kararı olarak duyurulacağı ifade edildi.

Adıyaman Üniversitesi

4 Eylül 2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ başkanlığında toplanan senato tarafından alınan karara göre, 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda, 6 Şubat tarihli depremlerin etkileri, üniversite binalarının durumu, alt yapı sorunları, yapım/onarım çalışmaları, personel barınma sorunları ve öğrencilerin potansiyel zorlukları göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim sürecinin belirli koşullar altında yürütülmesine karar verildi. Bahar yarıyılı için daha fazla bilgi verilmeyeceği, ilgili konunun daha sonra yeniden değerlendirilip ilan edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

2023-2024 Akademik Yılında eğitim-öğretim sürecinin online olarak devam edeceğini duyurdu. Hangi bölümlerin online eğitim alacağına dair detaylı bilgilere Üniversite'nin 7 Eylül tarihli duyurusundan ulaşılabileceği ifade edildi. (Haber Merkezi)