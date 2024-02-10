Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 yılında yüzde 10,2'ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye yükseldi. TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus Yozgat dahil Türkiye genelinde, 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sı erkek, 4 milyon 842 bin 450'si ise kadın olarak belirlendi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, geçmiş yıllarda da artış gösterdi. 1950'de yüzde 3,3, 1970'te yüzde 4,4, 2000'de yüzde 5,7 ve 2010'da yüzde 7,2 olarak hesaplandı. 2020'de yüzde 9,5'e yükselen oran, geçen yıl ise yüzde 10,2'ye çıkarak tarihi bir rekora imza atmış oldu.

EN YAŞLI İL İSTANBUL

İstanbul, yaşlı nüfus bakımından Türkiye genelinde öne çıkan bir il konumunda. Geçen yıl İstanbul'da yaşlı nüfus 1 milyon 238 bin 899 kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı.

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer birçok ilin toplam nüfusunu geride bırakarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin en kalabalık şehri, Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın gibi illerin genel nüfusunu aşıyor.

İstanbul'un yaşlı nüfusunun çoğunluğunu kadınlar oluştururken, dev metropolü Ankara ve İzmir takip etti.

Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise sırasıyla Bayburt, Hakkari ve Kilis olarak belirlendi.