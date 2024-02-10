Yozgat kış mevsiminin ortasında yaşanan sıcaklık, şehirde bahar havası estirdi. Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip dışarıya akın etti.





Yozgat’ta hafta başından bu yana devam eden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı şehrin atmosferini adeta bahar havasına çevirdi. Sıcak havayı fırsat bilen Yozgatlılar dışarıya akın ederek güneşli havanın keyfini çıkardı.



Havanın sıcaklığını fırsat bilip dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Havanın bu kadar sıcak olması bizi dışarı çıkardı. Güneşin tadını çıkartıyoruz. Kış aylarında böyle hava bulmak zor oluyor, bulmuşken dışarı çıkalım dedik" ifadelerini kullandı.