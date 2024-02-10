Sebze ata tohumu üreterek ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir köşesinden talep edenlere gönderen Filiz Yoldaş, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek, yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sarıhacılı Mahallesi'nde yaşayan Yasin ve Filiz Yoldaş çifti, 2 dönümlük arazilerinde ata tohumlarıyla domates, fasulye, mısır, patlıcan, bamya, kavun, kabak, biber ve salatalık gibi sebzelerin üretimini gerçekleştiriyor. Yoldaş çifti, bu ürünleri belli aşamalardan geçirerek atalık tohum elde ediyor. Gönüllülük esasına dayanarak ürettikleri atalık tohumları Türkiye’nin dört bir yanına ücretsiz olarak dağıtan Yoldaş çifti, gelecek nesillerin doğal ve sağlıklı ürünler tüketmelerini amaçlıyor. Yoldaş çifti, herhangi bir katkı maddesi ve kimyasal kullanmadan tamamen doğal bir şekilde atalık tohumlarından üretim gerçekleştiriyor.

7 yıl önce ata tohumlarıyla tanışarak değerli tohumları çoğaltma ve Türkiye’nin geneline yayma hedefiyle yola çıktığını belirten Filiz Yoldaş, “Bu amaçla 30 arkadaşım ile birlikte ‘Birlik ve Dayanışma Bahçeleri’ grubunu kurduk. Grup, ata tohumlarını ülkenin dört bir yanına ulaştırarak yerel çeşitliliğin korunmasına ve geleneksel tarımın desteklenmesine katkı sağlıyor” dedi.

GDO’lu ve hibrit ürünlerin bütün hastalıkların kaynağı olduğuna değinen Filiz Yoldaş, son 7 yıldır atalık tohumu ürettiğini söyledi. Türkiye genelinde 25 ilde Birlik ve Dayanışma Bahçeleri tarafından atalık tohum üretildiğini ve Yozgat’ta da kendisinin ürettiğini belirten Yoldaş, “Bizler hibrit ve GDO’lu ürünlerin ve tohumların, vatanımızı, toprağımızı, geleceğimizi zehirlediğini düşünerek daha sağlıklı nesiller için hibrit ve GDO’lu ürünlere savaş açmış bulunmaktayız. Tüm hastaların başı bu tohumlardan çıkıyor. Bizler ata tohumunu tanıtıp anlatarak topraklarımızı ve gelecek nesillerimizi hasta olmaktan kurtarmayı amaçlıyoruz. Bunu biz insanlığımıza ve vatanımıza olan borcumuz olarak düşünüyoruz. Bunun için de ata tohumu üretiyoruz. Ülke geneline de ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz” dedi.

“150 ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR”

2 dönüm alanda birçok sebzenin 150 türünü ata tohumuyla ürettiklerini de belirten Yoldaş, “Bu ürünlerin kasım ayında hasadını yapıp tohumlarını alarak ülke geneli olduğu gibi Yozgat ta da ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. 90 çeşit domates, 10 çeşit fasulye, 12 çeşit mısır, 10 çeşit patlıcan, 5 çeşit bamya, kavun, kabak, biber ve salatalık şeklinde bu yıl 150 çeşit ektim. Bunların tamamen tohumlarını alıp kontrollünü ve kodlamasını yaparak tohumlarını aldım ve paketleyerek hazır hale getirdim. Daha sonra da dağıtımını yapacağız. Bu süreçte benim en büyük destekçim eşim ve ailem oldu. Her şeyi kendi imkanlarımızla ve gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bizim amacımız sadece hastalıklı tohumlardan kurtulmak” şeklinde konuştu.

“ÇABALARINI TAKDİR ETTİM”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yoldaş'ın bu duyarlı ve örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti. Ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması gibi önemli bir konuda yapılan bu çalışmaların ülke genelinde tarımın ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağladığına vurgu yaparak, Yoldaş ve grubunun çabalarını takdir etti.