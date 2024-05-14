Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Yozgat´ta bıçak imalatçılarında bayram mesaisi başladı.

Kurban kesmek isteyen vatandaşların bazıları yeni bıçak alırken bazıları da ellerinde bulunan eski bıçaklarını biletmek için bıçakçılara gelmeye başladı.

Yozgat´ta bu yıl bıçakların tanesini 25, balta ve satırlar 40-50 lira arasında değişen fiyatlarda bileniyor. Yozgat´ta yıllardır bıçakçılık yapan Abdullah Nurdoğdu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle işlerinde yoğunluğun başladığını söyledi.

Nurdoğdu, “Kurban Bayramı yaklaşırken işlerimizde artış oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu günlerde işlerimiz artmaya başladı ve bu bayram gününe kadar devam eder. Bu yıl bıçaklar 25, satır 40-50, liradan biliyoruz. Yoğun bir talep var. Hayvanların eziyet çekmemesi insanların güzel kesim yapması için bıçaklarını biletmesi gerekiyor. Bizde en iyi şekilde bıçakları bilemeye çalışıyoruz” dedi.

Bıçak fiyatlarının her geçen gün arttığını belirten Nurdoğdu, “Vatandaşlarımızdan seyyar bıçak bileme işi yapanlardan ziyade yıllardır bıçakçılık mesleği yapan esnaflarımıza gitmelerini istiyoruz” diye konuştu.