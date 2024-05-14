Et fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Et ve Süt Kurumu'nun ete yaptığı yüzde 25'lik zammın ardından fiyatlar rekor seviyelere ulaşmış, bu durum ise tepkilere neden olmuştu. Ancak, Kurban Bayramı'na yaklaşırken piyasada gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, haftalık olarak alınan dana ve kuzu eti fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemleniyor. Önceki aya göre dana bıçak yağsız etin kilosu yüzde 3,3, kuzu bıçak yağsız etin kilo fiyatı ise yüzde 4,1 oranında geriledi.

Özellikle 9 Mayıs'ta açıklanan veri tablosu, 2023'e kıyasla dana ve kuzu eti fiyatlarında önemli artışları ortaya koyuyor. Marmara Bölgesi için belirlenen fiyatlar incelendiğinde dana bıçak yağsız etin kilosunun 352,31 lira, kuzu bıçak yağsız etin kilosunun ise 398 lira olduğu görülüyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala et fiyatlarında yaşanan bu düşüş, tüketiciler için olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Et fiyatlarında yaşanan bu değişim, piyasadaki dengelerin ve tedarikin yeniden şekillenmesiyle ilişkilendiriliyor.