Yozgat Sinema Okuryazarları Derneği tarafından yürütülecek olan 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nin onur konuğu Hülya Koçyiğit olacak.

Yozgat Bozok Film Festivali Direktörü Batuhan Kalaycı, açıklamada bulunarak 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’ne Hülya Koçyiğit’in onur konuğu olarak katılacağını duyurdu.

Hem ulusal hem de uluslararası jüri üyelerinin bulunacağı 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nin onur konuğunu açıklayan Kayalcı, “Yeşilçam'ın hayat ağacı Karaçam'a geliyor. Türk Sineması'na kimlik kazandıran, Dört Yapraklı yoncanın tanesi Hülya Koçyiğit onur konuğumuz” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren Sinema Okuryazarları Derneği tarafından yürütülecek olan festival kapsamında sinema söyleşileri, senaryo yazarlığı eğitimleri, oyunculuk atölyeleri başta olmak üzere birçok çalışma gerçekleştirilecek.

66 bin lira para ödülü verilecek Uluslarası Bozok Film Festivalinde ise birçok etkinlik düzenlenecek.

25 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak festival, 28 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak.

Festivalde Yozgat'ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek. Melike Aslı Arslan