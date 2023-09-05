Aslen Sorgunlu olan Kaymakam Hasan Raşit Taşkın, ilçede göreve başladı.

HASAN RAŞİT TAŞKIN KİMDİR?

07 Ağustos 1993 tarihinde Ankara Altındağ’da doğdu. Memleketi Yozgat Sorgun’dur. İlköğretimini Erzincan Çayırlı ve Aydın Kuyucak’ta tamamladıktan sonra ortaöğretimini Ankara’da tamamladı. 2017 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2018 yılında Kaymakam Adayı olarak İl Merkez Stajı münasebetiyle Denizli Valiliği’nde göreve başladı. İl Merkez Stajına müteakip, Çanakkale-Bayramiç ve Manisa-Gölmarmara İlçelerinde Refiklik Stajını tamamladı. Kütahya-Domaniç’te ve Denizli-Sarayköy’de Kaymakam Vekilliği yaptı. 14 Eylül 2020 - 01 Eylül 2023 yılları arasında Yavuzeli Kaymakamı olarak görev yaptı. İngiltere’de University Of Sheffield’da dil eğitimi aldı. 24 Ağustos 2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 23 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kaymakamlığımıza atanmış olup, Kaymakamımız 02 Eylül 2023 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçesinde görevine başlamıştır. Evli olup bir çocuk babasıdır. Alpaslan Demir