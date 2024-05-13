Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, mevcut uygulamalara dayanarak hazırlanan "İnternet Haber Sitelerinin Teknik Olarak Uyması Gereken Kurallara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i kabul etti.

Tebliğ, resmî ilan ve reklam yayımı ile ilgili internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgileri, içerik ve veri güvenliği gibi teknik kurallara uymalarını ve bu doğrultuda yapılacak incelemelere dair usul ve esasları detaylı bir şekilde açıkladı.

5 Eylül 2023'ten bu yana yürürlükte olan ve internet haber sitelerinin teknik olarak uyması gereken kuralları düzenleyen tamim, detaylandırılarak yeniden düzenlendi.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 52. maddesinin ikinci fıkrasındaki yetki doğrultusunda Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Tebliğ'de genel teknik kurallar, BİK Analitik ölçüm takip koduna ilişkin kurallar, içerik standartları, mahreç standartları, künye sayfası standartları, ziyaretçi trafiğinin ölçümü ve manipülasyonu ile site haritasına ilişkin ayrıntılar açıklandı.

HABER SİTELERİNDEKİ SAHTE TRAFİĞE GEÇİT VERİLMEYECEK

Tebliğ'de ziyaretçi trafiklerinin ölçümü ve manipülasyona ilişkin detaylar da yer aldı. Ziyaretçi trafik bilgileri hesabında 1 saniye ve altı olanların dikkate alınmayacağı, takip kodunun çalıştırılması amacıyla hiçbir otomatik program veya düzenek kullanılamayacağı, takip kodunun URL dizini ile tetiklenemeyeceği, takip kodunun gerçek olmayan kullanıcılar dışında anomali oluşturacak şekilde çalıştırılamayacağı bilgilerine yer verildi.

Otomatize edilmiş, belli periyotlarla kendini tekrarlayan, öngörülebilir ziyaretçi trafikleri tespit edilmesi halinde bu verilerin tekrar değerlendirileceği, ziyaretçi trafiklerinin gerçek bir kullanıcının sergileyemeyeceği hız, etkileşim, tekrar ziyaret oranları veya yüksek sayfa görüntülemeleri içeren davranışları ihtiva edemeyeceği belirtildi.

Manipülasyon yapıldığına ilişkin kanaat oluşması halinde bu bilgilerin Kurum tarafından tekrar değerlendirilerek sonuca bağlanacağı kaydedildi.

YANILTICI YÖNLENDİRMELERE İZİN VERİLMEYECEK

Tebliğ'deki 'genel teknik kurallar' başlığı altında ziyaretçi bilgilerinin güvenliğini sağlayacak güncel SSL/TSL sertifikasına sahip olunmasının zorunlu olduğu belirtilirken, suç olarak tarif edilen içeriklerin yer aldığı internet haber sitelerine bağlantı verilemeyeceği, sayfaların açıklama (description) ve anahtar kelime (tag) alanlarında içerik ile ilgili olmayan ifadelerin yer alamayacağı, sayfaların kaynak kodlarına erişilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı hüküm altına alındı.

Bunun yanı sıra ana sayfa, resmî ilan kategori sayfası ve künye sayfasında kontrolleri engelleyebilecek geçiş reklamlarının kullanılamayacağı, ana sayfanın başka bir alan adına yönlendirilemeyeceği ve ziyaretçilerin kendi tercihleri dışında yanıltıcı bir şekilde başka bir siteye yönlendirilemeyeceği hususları ile diğer ayrıntılara yer verildi.

Tebliğ'de internet haber sitelerinin kendileri için oluşturulan BİK Analitik ölçüm takip kodunu gazetecilik faaliyeti ile alakalı olmayan alt alanlar hariç tüm sayfalarının header alanında, varsa diğer ölçüm araçlarına ait takip kodlarının öncesinde ve kesintisiz olarak bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Ölçüm takip kodunda herhangi bir değişiklik veya kısaltma yapılamayacağı, kodun hiçbir sayfada birden fazla yer alamayacağı ve alan adı sağlayıcısı, yer sağlayıcısı veya içerik yönetim sisteminden kaynaklı olarak ölçüm takip kodunun çalışmamasına sebep olacak problemlerin yayının sorumluluğunda olacağı hatırlatıldı.

İçeriklerin hangi teknik standartlar doğrultusunda oluşturulması gerektiği, içeriklere ilişkin mahreç bilgisinin meta etiketlerinde nasıl yer alacağı ve künye sayfasına ilişkin detaylar da Tebliğ'de örnekleriyle anlatıldı.

Site haritasına ilişkin kurallar da Tebliğ'de açıklandı.

Tebliğ, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.