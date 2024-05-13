Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilecek olan altyapı yapım işleri kapsamında BSK asfalt yol kaplama sözleşmesi imzalandı.

Nisan ayı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilecek olan altyapı yapım işleri kapsamında BSK asfalt yol kaplama, atık su ile yağmur suyu altyapısı ve kilitli parke kaldırım yapımı işlerini içeren sözleşme, valilikte düzenlenen törenle yüklenici firma ile imzalandı.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yeni yatırımlar yapacak olan iş insanlarının daha modern ve kullanışlı bir ortamda işlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, en kısa sürede başlayacak ve 2024 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacak.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Bu önemli hizmetin ilimize kazandırılmasında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız. İlimize, OSB'de faaliyet gösteren ve yeni yatırımlar yapacak olan tüm iş insanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.