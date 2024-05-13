Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Yozgat’a geldi.

Doğan Yozgat’ı Ziyaret Etti4

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İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşları ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Doğan, sendikasının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Doğan Yozgat’ı Ziyaret Etti3

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Doğan “Üyelerimizin sorun ve taleplerine çözüm bulmak için Yozgat’ta kurum ve kuruluşları ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldik, toplantılar yaptık. Üyelerimizin sorunlarının çözümüne yönelik sendikal faaliyetlerde bulunduk. Yozgat teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Doğan Yozgat’ı Ziyaret Etti1

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ise, “Yozgat Şube Başkanlığı olarak Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Doğan’la birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan işçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Aile ve Sosyal Hizmetlerde yaşanılan sıkıntı ve sorunları geçmişten bugüne değerlendirme yaparak istişare ettik. Katkılarından dolayı Genel Başkan Yardımcımız Süleyman Doğan’a ve katılımlarından dolayı işçi kardeşlerimize teşekkürler ederiz” diye konuştu.

Muhabir: Alpaslan Demir