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TÜİK'ün sonuçlarına göre, Sivas ilinde ikincil nüfus grubunu oluşturan Tokatlılar öne çıkıyor. Sivas'ta yaşayan ikincil nüfusun çoğunluğunu artık Tokatlı vatandaşlar temsil ediyor.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus grupları Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ikincil nüfusun büyük bir kısmını ise Amasyalılar oluşturuyor. Giresun ilinde ise Trabzonlular ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfusun durumu oldukça karmaşık. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da ise en fazla Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da ise en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)