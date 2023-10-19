Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelinde ikincil nüfus gruplarını belirleyen sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Tokat, Yozgat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan ikincil nüfus grupları öne çıktı. İşte ayrıntılar:

TÜİK'ün son verilerine göre, Tokat ilinde ikincil nüfus grubunu oluşturan kesimler arasında Sivaslılar öne çıkıyor. Tokat'ta yaşayan ikincil nüfusun çoğunluğunu Sivaslı vatandaşlar oluşturuyor.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir bölümünü Amasyalılar oluşturuyor. Giresun ilinde ise Trabzonlular ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfusun durumu oldukça karmaşık. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en fazla Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus grubunu Karslılar oluştururken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de ise en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)