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Hizmet İş Sendikası olarak, Gazze’de Şehit olanlar için İnsan ve Medeniyet Derneği’nce organize edilen Gıyabi Cenaze Namazı ve Basın açıklaması yapıldı.

Programa, Genel Başkan Yardımcımız Celal Yıldız, Genel Sekreterimiz Oğuz Aksoy, Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Yeşilyurt, Hak İş Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Kayabaşı ve Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Hak İş Genel Sekreteri Eda Güner, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İnsan ve Medeniyet Derneği yetkilileri, İHH başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Şube Başkanları ve Yardımcıları ile üyeler, personeller ve binlerce Filistin sevdalısı katıldı.

Gazze’de şehit edilen Filistinliler için 18 Ekim 2023 tarihinde Kocatepe Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde Sıhhiye’de bulunan Abdi İpekçi Parkına doğru yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşte “Kahrolsun İsrail, Gazze’ye Selam, Direnişe Devam” sloganları atıldı.

İnsanların sel olup aktığı kortejin Abdi İpekçi Parkı’na sığmaması sebebiyle, Sıhhiye’de basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın Açıklaması Hak İş Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Kayabaşı tarafından yapıldı.

Kayabaşı, Filistin’de, özellikle de Gazze’de yüzyılın trajedisinin ve katliamının yaşandığını, başta ABD olmak üzere batı dünyasının Siyonist Terör Devleti İsrail’e destek verdiğini ifade etti.

“GAZZE’YE HER GÜN BOMBA YAĞIYOR”

Kayabaşı, her gün Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in, tüm dünyanın gözleri önünde çocuk, kadın, yaşlı demeden tüm Filistin halkına soykırım uygulanmakta olduğunu, tarihin kaydettiği en korkunç katliamların Filistin coğrafyasında sergilendiğini dile getirdi.

Dün gece saatlerinde Gazze’de bulunan hastaneye İsrail tarafından yapılan saldırının vahşet olduğunu vurgulayan Kayabaşı, katliamları ayyuka çıkan İsrail’in helaki ve yok oluşunun yakın olduğunu ifade etti.

“FİLİSTİN DİRENİŞİ YÜKSELEREK SÜRECEKTİR”

Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan katliama seyirci kaldığının, ancak Filistin direnişinin yükselerek süreceğinin altını çizen Kayabaşı; “Maalesef uluslararası toplumlar, duygusuz bir izleyici olarak bu vahşetleri seyretmektedir. Bu vahşetler karşısında sessiz kalmak, İsrail’in cinayetlerine ortak olmaktır. Nerede Birleşmiş Milletler, nerede Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri? Şunu bilsinler ki, okyanus ötesi ne söylerse söylesin, ABD Başkan ve Bakanları İsrail’i ne kadar korursa korusun, hangi gemisini gönderirse göndersin, hangi silahını ateşlerse ateşlesin, hangi askerini seferber ederse etsin, Filistin direnişi yükselerek sürecektir” dedi.

“ZALİMLERİN, KATİLLERİN SİLAHLARI ÖLÜM KUSSA DA FİLİSTİN’İ YOK EDEMEYECEKLER”

Gazze’de elektrik, su ve insanların tedavi olacağı hastaneler gibi en temel insani ihtiyaçların bile şu anda olmadığını, katil ve Siyonist İsrail’in hukuk, vicdan, merhamet ve insan haklarından yoksun bir ortam oluşturduğunu vurgulayan Kayabaşı; “Zalimlerin, katillerin silahları ölüm kussa da Filistin’i yok edemeyecekler” dedi.

Siyonist Terör Devleti İsrail’e seslenen Kayabaşı; “Kirli ayaklarınla her gün çiğnediğin Mescid-i Aksa’da kahrolacaksın. Cinnetin, yok olacağını haber veriyor. Korkuları katliama dönüşüyor. Artık, rahat uyuyamayacaksınız. Vahşice öldürdüğünüz Filistinli bebeklerin kâbuslarıyla çıldıracaksınız. Bu kâbuslarla uyanacaksınız” dedi.

“HAK İŞ KONFEDERASYONU OLARAK FİLİSTİN’İN DAİMA YANINDAYIZ”

HAK İŞ Konfederasyonu olarak, her zaman olduğu gibi bugün de Filistin’in ve Filistin Davasının yanında olduklarını belirten Kayabaşı; “HAK İŞ Konfederasyonu olarak, her zaman olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındayız, Filistin’leyiz” dedi.

Program, Filistin ve Gazze’de şehit olanlara edilen toplu dua ile son buldu.