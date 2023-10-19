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İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde düzenlenen programa Vali Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve çok sayıda muhtarlar katıldı.

Vali Özkan "Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Programda bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Dünyanın her bir köşesinde mazlum, masum, mağdur olan ve canı yanmaya devam eden insanımız var. İsrail canisinin saldırılarını kınıyor Gazze ve Filistin de hayatını kaybeden masum Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Allah Albayrağ’ın gölgesinde Türk milletinin gücü, Türk evladının cesareti ile hep beraber yol yürümeyi hepimize nasip eylesin. Bu devlet, bu Türk Milleti sadece coğrafyasında değil sadece vatanında değil dünyanın her köşesinde nerede bir mazlum, nerede bir masum varsa onun gözünde ki cesaret ışığı, orada ki adalet, orada ki bur garibanın beklediğidir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah bizleri sizlere, sizleri de bizlere karşı mahcup etmesin. Allah devletin milletin vaktini boşa harcamayı da bizlere nasip etmesin. Muhtarlık zordur. Sizler bizim sahada, sizler bizim mahallede ki, sizler bizim köylerde ki elimiz kolumuz, sizler orada mülki amirlerimizsiniz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)