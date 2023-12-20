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Times Pazarlama ve Teknoloji Dış Tic. A.Ş. Kurucusu Emir Samet Çevik, akıllı telefonları korumak için dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şu bilgileri verdi.

Ekran koruyucu: Her telefona uygun ekran koruyucu mevcut. Pazardaki ekran koruyucuların pek çoğu düzgün koruma yapmıyor. Safir ve Corning Glass ekran koruyucuları telefonu daha iyi korur.

Şarj aleti: Telefonların şarjlarının hızlıca bitmesi nedeniyle şarj aletlerini sıklıkla kullanıyoruz. Markasını, teknik donanımlarını bilmediğimiz şarj aletleri akıllı telefonun ömrünü kısaltıyor. Yanlış Watt'a sahip ürünlerle telefonumuzu şarj ettiğimizde pek çok uyarı alıyoruz. Telefonumuzu şarj ederken ısınması bu uyarılardan biri...

Telefon kılıfı: Telefonlar günde çok kez darbelere ve düşmeye maruz kalabiliyor. Bu nedenle seçilen kılıfın dayanıklılığı önemli.

Akıllı saat: Ekran koruyucular sadece telefonlar için üretilmediğini aynı zaman da akıllı saatler için de üretildiğini hatırlatan Çevik "Akıllı saatlerin iş insanları ve sporcular tarafından sıkça kullanıldığını biliyoruz. Çocukların da güvenle kullandıkları bir ürün. Aldığınız ürünün zarar görmemesi için ekran koruyucu kullanmakta fayda var" dedi.

Powerbank: Pek çok kişi Powerbank taşımayı tercih ediyor. Powerbanklar iyi bir markadan telefonun kaldırabileceği akıma sahip ürünlerden seçilmeli. Powerbank'a taktıktan sonra şarj doldurmadan şarjdan çıkarmamak gerek.

Araç içi şarj: Araç içi şarjlar marka ve kalitesine bakılmadan alınmamalı.

Motosiklet ve bisiklet kullanıcıları: Kesinlikle araç tutucu kullanmalılar. Hem telefonun kayıp düşmesini önlüyor hem sürüş kolaylığı sağlıyor.

Akıllı telefonunuzu ıslak ortamdan uzak tutun. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Şarj ederken dikkatli olun. Telefonunuzu düşürmeyin ve düzenli olarak temizleyin.