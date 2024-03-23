Türkiye'ye ithal edilen telefonların kullanımı için bir vergi olan telefon harcı, IMEI numarasının kaydedilmesi için alınan bir ücret. Bu vergi, cihazın Türkiye'de resmi olarak kullanılabilmesi için ödenmesi gereken bir yerelleştirme bedelidir. Eğer bu vergi ödenmezse, telefonunuz BTK'nın işlemler neticesinde kullanıma kapatılabilir. Önceki yıllarda 6 bin 91 TL olan telefon harcı, 2024'te yapılan yeniden değerleme ile %58.46 artışla 31 bin 692 TL'ye çıkmıştır.

"Cep telefonu harcı ödeme" ifadesini arattığınızda, Dijital Vergi Dairesi'nin ödeme platformuyla karşılaşacaksınız. E-devlet portalı aracılığıyla, yeni satın aldığınız cep telefonunun IMEI numarasını sisteme kaydedebilir ve gerekli ödemeyi yapabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, IMEI numaranızın belirgin bir şekilde gösterildiği resmi bir ödeme makbuzu alırsınız.

Sefer Levent'in Hürriyet'teki yazısına göre, cep telefonu vergilerinin ödenmesi süreci vatandaşlar için beklenmedik zorluklar içeriyor. Ödeme yapıldığı düşünülse bile, BTK'nın sistemine gerekli bilgilerin girilmemesi durumunda, yapılan ödemenin geçersiz olduğu belirtiliyor.

Bu durum, telefonların yasal kullanım süresi dolduğunda devre dışı bırakılmasına neden oluyor. Dijital Vergi Dairesi'nin ödeme ekranında bu konuda bir uyarının bulunmaması eleştiriliyor. Maliye Bakanlığı'nın, ödeme işlemine aracılık ettiği halde, bu önemli bilgiyi paylaşmaması binlerce kişiyi mağdur ediyor.

E-devlet ve Dijital Vergi Dairesi'nin asıl amacının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğu vurgulanırken, ödeme sonrası BTK'nın kayıt sistemine yönlendirme yapılmasının teknolojik altyapı göz önünde bulundurulduğunda mümkün olduğu ifade ediliyor. Ancak bu yönlendirmenin yapılmaması anlaşılamazken, ödeme ekranına "Bu işlem sadece harç ödemesi içindir, IMEI kayıt işlemi BTK sisteminden yapılmalıdır" şeklinde bir uyarı eklenmemesi veya bir link verilmemesi de eleştiriliyor.

20 BİN YERİNE 31 BİN 692 LİRA ÖDEYECEKLER

Yeni yıldan önce Dijital Vergi Dairesi üzerinden 20 bin TL tutarında cep telefonu harcını ödeyen fakat IMEI numaralarını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirmeyen vatandaşlar, yeni bir ödeme yapmakla karşı karşıya kaldı. Bu kez ödenecek tutar, güncellenen tarife gereği 31 bin 962 TL olarak belirlendi. İlgili kişiler bu işlemi gerçekleştirmezse, yasal sürecin sonunda cep telefonları kullanıma kapatılacak. Önceki harcı geri almak isteyenler, ödedikleri miktarı vergi dairesine başvurarak iade talebinde bulunabilecekler; ancak iade süresi duruma göre değişiklik gösterebileceği için net bir zaman dilimi belirtmek güç.