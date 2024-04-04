Koç Grubu, Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticisi Arçelik A.Ş. için radikal bir adım atıyor.

Beyaz eşya ve küçük ev eşyaları üreticisi Arçelik ile ilgili alınan karar Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyuruyla açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya ve küçük ev aletleri üreticisi Arçelik A.Ş. için Koç Grubu'ndan beklenmedik bir adım atıldı.

Arçelik A.Ş., globalleşme stratejisi doğrultusunda artık kurumsal markasını Türkiye dahil tüm bölgelerde ''Beko'' olarak kullanacağını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bu karar, dünya çapındaki çalışanların ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında birleştirilmesini amaçlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada, yurtdışındaki bağlı ortaklıkların da kurumsal unvanlarının Beko markasını içerecek şekilde değiştirileceği vurgulandı. Türkiye'deki faaliyetler ise Arçelik Pazarlama A.Ş. bünyesinde, Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarla devam edecek.

Beko'nun dünya genelinde 57 ülkede 55.000 çalışanı ve 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunduğu vurgulanırken, 22 ürün markasıyla global olarak faaliyet gösterdiği bilgisi de paylaşıldı.

Şirketin globalleşme stratejisine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyadaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.

Beko, dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet göstermekte olup, 13 ülkede 45 üretim tesisi bulunmaktadır. (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin.) Beko sahibi olduğu ve limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. (Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar.)"