Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan mazbatasını almasının 1'inci gününde Sinema Sokağa el attı.

Yozgat Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve yol çalışmaları kapsamında Sinema Sokakta peyzaj ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor.

Şehir içindeki sokak ve caddelerde uygulanan yenileme ve düzenleme çalışmaları kapsamında Sinema Sokakta belediye ekipleri kaldırım ve peyzaj çalışması yapıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan “Bu sokağımızda önceliğimiz insan odaklı çalışmalar kapsamında yeşil alan ve banklardan oluşurken, vatandaşın rahatça yürüyebileceği ferah bir kaldırım inşa edeceğiz. Yapacağımız çalışma trafik akışını ve seyrini etkilemeyecek araçlar yine aynı şekilde ilerleyecek sinema sokağın çehresi değişecek” dedi.