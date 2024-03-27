Apple’ın iOS 18 güncellemesiyle iPhone’ların ana ekranını yenilemesi ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.

Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak bir gelişmeyle gündeme geliyor. iOS 18 güncellemesiyle birlikte, iPhone'ların ana ekranlarının yenilenerek daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor. Bu güncelleme, şirket tarihindeki en kapsamlı iOS güncellemesi olarak nitelendiriliyor.

Haberlere göre, Apple, yapay zeka destekli bir dizi yeni özellik sunacak olan iOS 18'i Haziran ayında gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak.

Güncelleme, Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunulacak.

iOS 18 ile birlikte, Siri, müzik uygulamaları ve Xcode yazılımı gibi alanlarda yapay zeka özelliklerinin iPhone'lara getirilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, ana ekranın daha özgürce özelleştirilebilmesi için yenilenmiş bir yapı sunulacak. Kullanıcılar, uygulama simgelerini istedikleri şekilde düzenleyebilecekler. Örneğin, simgeler arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturmak mümkün olacak.

Apple, iOS 16'dan bu yana kilit ekranını özelleştirme imkanı sunuyordu. iOS 18 ile bu özelleştirmenin ana ekrana taşınması bekleniyor.

Öte yandan, iOS 18'in, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerine sunulacağı belirtiliyor. Bu da şu telefonların yeni güncellemeyi alması bekleniyor:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS, XS Max ve XR

iPhone SE 2 ve SE 3

Bu gelişmelerle birlikte, Apple kullanıcıları, iOS 18'in getireceği yeniliklerle daha da zenginleşecek ve telefonlarını daha kişisel hale getirme imkanına sahip olacaklar.