"Haritaları Seviyorum" adlı sosyal medya platformu, Türkiye'nin her bir ilinde yaşanan olayları yakından takip ediyor.

Bu araştırma kapsamında, ülke genelinde köpek saldırılarına bağlı ölüm vakaları incelendi. En fazla ölüm vakası Şanlıurfa, Kırklareli ve Kahramanmaraş gibi illerde yaşandı.

Yapılan son araştırmaya göre, Yozgat'ta köpek saldırılarına bağlı hiçbir ölüm vakası görülmediği belirlendi. 2007 ile 2023 yılları arasında şehirde bu tür olaylara rastlanmadı. Bu durum, Yozgat için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, komşu iller Kırşehir ve Nevşehir'de de benzer şekilde herhangi bir ölüm vakası rapor edilmedi. Kayseri ise, üç ila dört arasında değişen sayılarda köpek saldırılarına bağlı ölüm vakalarıyla karşı karşıya kaldı.