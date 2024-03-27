Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV kaçakçılığının artan bir sorun olduğunu belirterek, yeni önlemler alacaklarını duyurmuştu. Bu kapsamda, bakanlık ihbar sistemini devreye aldı.

İşletmeler, hala vergi ödemekten kaçınmak için düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesmeye devam ediyorlar. Bu durum bütçede ciddi kayıplara neden oluyor. Örneğin, yüksek fiyatlı ürünlere düşük KDV'li ürün fişi kesilebiliyor veya baharat satan bir dükkan kitap fişi verebiliyor.

Son vergi artışlarıyla birlikte vergi kaçakçılığı daha da arttı. Bu nedenle, Maliye Bakanlığı vergi denetimlerini sıkılaştırmış durumda.

Vergi kayıplarını bildiren vatandaşlara ödenecek ihbar ikramiyesi detayları açıklandı. İhbarcının ikramiyesi, verdiği bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak verginin ve vergi ziyaı cezasının %10'u üzerinden hesaplanacak.

İhbar ikramiyesinin bir kısmı ihbarcıya nakit olarak ödenirken, geri kalanı ise vergi kaçağından elde edilen miktarla karşılanacak. Bu adım, KDV kaçakçılığıyla mücadelede daha etkili bir yol olarak görülüyor.