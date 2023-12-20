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Kendi yüzünüze dikkatlice baktığınızda fark edebileceğiniz bazı değişikliklere özen gösterin, çünkü bu değişiklikler bir hastalığın habercisi olabilir! İleri düzeydeki bir sağlık sorununu erkenden tespit etmek için hemen aynaya bakın! Yüzünüzdeki belirtiler, bir tehlikenin habercisi olabilir...

Bazı sağlık sorunları, vücutta farklı şekillerde belirtiler göstererek kendini ele verebilir. Şimdi aynanın karşısına geçip gözlerinizin çevresine dikkatlice bakın. Eğer farklılıklar fark ederseniz, bu yüksek tansiyonun habercisi olabilir.

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilen bir durumdur. Sağlığımızı korumak için yüksek kolesterol belirtilerine dikkat etmek önemlidir. Bu belirtiler arasında gözle fark edilebilen değişiklikler, vücutta ağrılar ve diğer belirtiler bulunur.

YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİLERİ

Yüksek kolesterol, göz çevresinde ve göz kapaklarında sarı renkte yağ birikimine neden olabilir. Bu durum, ilk bakışta normal gibi görünse de aslında ciddi bir sağlık uyarısı olabilir. Genç yaşta olanlarda, gözün ön bölümündeki korneanın alt ve üst kısmında beyaz ya da gri renkte görülen yağ birikintileri, kolesterol yüksekliğinin işareti olabilir.

Yüksek kolesterol, bacak damarlarının tıkanmasıyla ortaya çıkan ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar genellikle dolaşım problemlerinden kaynaklanır.

Yüksek kolesterolün diğer belirtileri arasında midede bulanma hissi, cildin solgun olması, yaraların geç iyileşmesi, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve sürekli halsizlik yer alır. Yüksek kolesterol, kan akışını azaltarak göğüs ağrısına, inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Bu nedenle, belirtileri göz ardı etmemek ve düzenli sağlık kontrolü yaptırmak önemlidir.