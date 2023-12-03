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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta, 86 maddelik önemli bir torba yasa teklifi gündemde yer alıyor.

AK Parti tarafından hazırlanan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlanan görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklif, birçok önemli düzenlemeyi içermekte olup, çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme yapılmasını öngören bir madde de içermektedir.

7 ARALIK’TA KONUŞULACAK

Görüşmelerin yanı sıra, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda da önemli bir gelişme yaşanacak. 7 Aralık'ta gerçekleşecek toplantıda, TikTok temsilcileri dinlenecek ve platformun gündeme getirdiği tartışmalı uygulamalar ele alınacak.

DEPREM BÖLGELERİNDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Torba yasa teklifi, deprem bölgelerinde yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik önemli cezai düzenlemeler içermektedir. Bu çerçevede, fahiş fiyat uygulayanlara verilecek cezalar 10 kat artırılacak.

DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Teklifin içeriğinde, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnasının devam etmesi, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için sürenin 2 yıl daha uzatılması gibi ekonomik düzenlemeler de bulunmaktadır. Ayrıca, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırının yüzde 93'e çıkarılması da teklif kapsamında yer almaktadır.

Çalışan emeklilere yönelik düzenleme de dikkat çekiyor; bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık ek ödemeden faydalanma imkanı sunulacak.

TBMM'de bu hafta gerçekleşecek yoğun mesainin, ülke genelinde birçok sektörü etkileyen kapsamlı düzenlemelerle sonuçlanması beklenmektedir.