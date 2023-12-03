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Çocuğu okula devam eden anneler için destek ödemeleri konusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte. Çocuğu okula giden annelerin bu destekten nasıl yararlanabileceğine dair ayrıntılar ise şu şekilde:

BAŞVURU İÇİN ADIMLAR: E-DEVLET VEYA ŞAHSEN BAŞVURU

Destek almak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne bizzat yapılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU:

E-devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu" yazın ve çıkan sonuçtan başvuru sayfasına gidin.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu onaylayın.

ŞAHSEN BAŞVURU:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne şahsen başvuru yapmak için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi (Anne/babanın)

Çocuğun nüfus cüzdanı

Çocuğun okula devam ettiğini gösteren belge

Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, kira kontratı, tapu belgesi, vb.)

BAŞVURU ŞARTLARI:

Çocuğunu okula gönderen annelerin destek ödemesi alabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

Çocuğun okula devam ediyor olması

Ailenin gelirinin asgari ücretin altında olması

DESTEK ÖDEME MİKTARLARI:

Destek ödeme miktarları, çocuğun eğitim gördüğü sınıfa göre değişmektedir. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla destek ödeme miktarları şu şekildedir:

Okul öncesi: 2422 TL

İlkokul-ortaokul: 3622 TL

Lise: 3874 TL

Üniversite: 4359 TL