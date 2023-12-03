Çocuğu okula devam eden anneler için destek ödemeleri konusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte. Çocuğu okula giden annelerin bu destekten nasıl yararlanabileceğine dair ayrıntılar ise şu şekilde:

Çocuğu okula giden Yozgatlı anneler müjde! Destek ödemeleri gündemde (3)

BAŞVURU İÇİN ADIMLAR: E-DEVLET VEYA ŞAHSEN BAŞVURU

Destek almak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne bizzat yapılabiliyor.

Çocuğu okula giden Yozgatlı anneler müjde! Destek ödemeleri gündemde (2)-1

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU:

E-devlet'e giriş yapın.

Arama kısmına "Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu" yazın ve çıkan sonuçtan başvuru sayfasına gidin.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu onaylayın.

Çocuğu okula giden Yozgatlı anneler müjde! Destek ödemeleri gündemde (2)

ŞAHSEN BAŞVURU:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne şahsen başvuru yapmak için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi (Anne/babanın)

Engelliler Komisyonu Başkanı Mesut Okulu: Sorunlara dikkat çekti! Engelliler Komisyonu Başkanı Mesut Okulu: Sorunlara dikkat çekti!

Çocuğun nüfus cüzdanı

Çocuğun okula devam ettiğini gösteren belge

Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, kira kontratı, tapu belgesi, vb.)

Çocuğu okula giden Yozgatlı anneler müjde! Destek ödemeleri gündemde (1)

BAŞVURU ŞARTLARI:

Çocuğunu okula gönderen annelerin destek ödemesi alabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

Çocuğun okula devam ediyor olması

Ailenin gelirinin asgari ücretin altında olması

Çocuğu okula giden Yozgatlı anneler müjde! Destek ödemeleri gündemde (1)-1

DESTEK ÖDEME MİKTARLARI:

Destek ödeme miktarları, çocuğun eğitim gördüğü sınıfa göre değişmektedir. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla destek ödeme miktarları şu şekildedir:

Okul öncesi: 2422 TL

İlkokul-ortaokul: 3622 TL

Lise: 3874 TL

Üniversite: 4359 TL

Kaynak: Haber Merkezi