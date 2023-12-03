Çocuğu okula devam eden anneler için destek ödemeleri konusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte. Çocuğu okula giden annelerin bu destekten nasıl yararlanabileceğine dair ayrıntılar ise şu şekilde:
BAŞVURU İÇİN ADIMLAR: E-DEVLET VEYA ŞAHSEN BAŞVURU
Destek almak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, e-devlet üzerinden ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne bizzat yapılabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU:
E-devlet'e giriş yapın.
Arama kısmına "Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu" yazın ve çıkan sonuçtan başvuru sayfasına gidin.
Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.
Başvurunuzu onaylayın.
ŞAHSEN BAŞVURU:
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri/Sosyal Hizmet Merkezleri'ne şahsen başvuru yapmak için gerekli belgeler:
Kimlik belgesi (Anne/babanın)
Çocuğun nüfus cüzdanı
Çocuğun okula devam ettiğini gösteren belge
Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, kira kontratı, tapu belgesi, vb.)
BAŞVURU ŞARTLARI:
Çocuğunu okula gönderen annelerin destek ödemesi alabilmek için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:
Çocuğun okula devam ediyor olması
Ailenin gelirinin asgari ücretin altında olması
DESTEK ÖDEME MİKTARLARI:
Destek ödeme miktarları, çocuğun eğitim gördüğü sınıfa göre değişmektedir. 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla destek ödeme miktarları şu şekildedir:
Okul öncesi: 2422 TL
İlkokul-ortaokul: 3622 TL
Lise: 3874 TL
Üniversite: 4359 TLKaynak: Haber Merkezi