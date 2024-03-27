İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, kendilerinin seçim sürecinde en aktif çalışan parti ve aday olduklarını söyledi.

Taştan, "Bizim tek hedefimiz yarışı kazanmak. Bu yarışta adaylar ya da şahıslar değil, asıl kazanan Yozgat olacaktır. Yozgat'ın kazanması için mücadele ediyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Yozgat ziyaretine de değinen Taştan, “Genel Başkanımız Meral Akşener, Yozgat aday tanıtım toplantısında Yozgat’ımıza geldi. Yaptığı ziyaret sırasında değerli görüşlerini paylaştı ve her anlamda bizlerin yanında olduğunu ifade etti. İYİ Parti Yozgat merkezde yüzde 23 gibi ciddi bir oy oranına sahip bir ilimiz. Türkiye genelinde ikinci parti konumundayız” dedi.

“YOZGAT CİDDİ ORANDA ÖNEM ARZ EDİYOR”

Taştan, “Genel Başkanımız Meral Akşener Yozgat'ı çok önemli bir yer olarak görüyor. Bakanımız Lütfullah Kayalar ile Genel Başkan Yardımcımız Taner Demirer bizlere desteklerini esirgemiyorlar. Genel merkez açısından Yozgat ciddi oranda önem arz ediyor. Aldığımız oy oranını daha da yükselterek Yozgat'ın ve partimizin kazanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yozgat halkının İYİ Parti'ye olan sevgisi bizim en büyük motivasyonumuz" diye konuştu.