Yozgat’ta Nüfus Müdürlükleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerinde açık olacak.



Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 19 Aralık 2023 tarih ve 1562 sayılı karar ekinde yer alan ‘Mahalli İdareler Genel Seçiminde Sandık Kurullarının Oluşumunu, Görev ve Yetkilerini Gösteren 138 Sayılı Genelge’nin 20. Maddesinde ‘üzerinde kullanılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerinin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince seçmenlerin nüfus kayıt örneği taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla 30 Mart Cumartesi günü 09.00 -16.00 ve 31 Mart Pazar günü 08.00 –17.00 saatleri arasında vatandaşlarımız hizmet verecek” ifadeleri kullanıldı.