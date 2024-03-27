Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından sanat ve bilim alanları etkinliği kapsamında Fizyoart ve Fizyobat, münazara etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, çağın en tartışmalı ve önemli meselelerinden biri olan "Ülke sınırları: kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı?" oldu.

Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada, “Fizyobat topluluğu, sınırların kaldırılmasının kültürel çeşitlilik ve uluslararası işbirliği açısından önemli olduğunu savunurken, Fizyoart topluluğu ise sınırların korunmasının ulusal egemenlik ve güvenlik açısından gerekliliğine vurgu yaptı. Münazara, akademik bir atmosferde gerçekleşirken, katılımcılar arasında yapıcı bir tartışma ortamı oluşturdu. Farklı bakış açılarının dinamik bir şekilde ele alındığı etkinlik, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve karmaşık konuları derinlemesine analiz etmelerine olanak sağladı. Fizyoart ve Fizyobat toplulukları, bu tarz etkinliklerle öğrencilere geniş bir bakış açısı sunmaya ve düşünsel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirttiler” ifadelerine yer verildi.