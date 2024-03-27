Irgatoğlu, ''Türkiye genelinde kaybettirmekten başka hedefi olmayan bir partinin 55 yıllık partimize bu tür mesnetsiz bir açıklamayı yapması yersiz ve tutarsızdır. Kendilerinin İstanbul’da CHP’nin kazanması için aday çıkardıklarını çocuklar bile biliyorken Yozgat’ta böyle bir şey söylemek komik'' dedi.

Irgatoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi: "1 Nisan sabahı, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı rüyadan uyanacak. Kendisini, hayal kırıklığı ve hüsran dolu bir seçim gecesinin ardından kaybetmiş bulacak. Bu partinin, Yozgat'ta hiçbir karşılığı yoktur. Yozgatlılar, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlardır. Bu partinin, bu değerlerle hiçbir ilgisi yoktur."

Yeniden Refah Partisi'nin, Yozgat'ta başarısızlığa mahkum olduğunu belirten Irgatoğlu, "Bu partinin, Yozgat'ta hiçbir tabanı yoktur. Yozgatlılar, bu partinin oyunlarına gelmeyecekler. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde, bu partinin hezimeti yaşanacak" şeklinde konuştu.

''MHP YOZGAT'TA KAZANACAK''

MHP'nin Yozgat'ta yerel seçimlerde kazanacağının altını çizen Irgatoğlu, "MHP, Yozgat'ta milletin ve vatanın sesidir. Yozgatlılar, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde MHP'ye oy vererek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkacaklar. Biz bu seçimi kazanacağız ve Ömer Açıkel 1 Nisan sabahı Yozgat'ın Belediye Başkanı olacak" diye konuştu.

"MİLİTAN DEDİĞİNİZ ÜLKÜCÜLER SANDIKTA EN GÜZEL CEVABI VERECEKLER"

Irgatoğlu, "Bazı çevreler tarafından ülkücülere 'militan' yakıştırması yapıldı. Bu yakıştırma, ülkücü hareketin ruhuna ve ilkelerine aykırıdır. Ülkücüler, milletinin ve vatanının sevdalılarıdır. Bu sevdadan doğan bir dava adamı olmakla militan olmak arasında fark vardır. Ülkücüden militan olmaz, Yozgatlıdan hiç olmaz. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Bizi ufak tefek 3-5 senelik partilerle kimse bir tutmasın. Biz 5 bin şehit vermiş bir davanın temsilcileriyiz "ifadelerine yer verdi.

Sandıkta en güzel cevabı vereceklerini vurgulayan Irgatoğlu, "Ülkücüler, her zaman milletinin ve vatanının yanında olmuştur. Bugün de bu böyledir. Militan dediğiniz ülkücüler, sandıkta en güzel cevabı verecekler ve bu milletin ve vatanın sevdalıları olduğunu göstereceklerdir" ifadelerini kullandı.

"YOZGAT'TA DEĞİŞİMİ İSTEYENLER MHP'YE EVET DEMELİDİR"

MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat'a değişimi isteyenlerin tek adresinin MHP olduğunu belirterek, "Yozgat, yıllardır aynı siyasi zihniyetin yönetimi altında adeta kaderine terk edilmiştir. Hizmetten ve kalkınmadan nasibini alamayan Yozgat'ın değişime ihtiyacı vardır" dedi.

Irgatoğlu şunları kaydetti: ''MHP, Yozgat'ı kalkındıracak ve hak ettiği yere taşıyacak projelerle geliyor. MHP, Yozgat'ın sorunlarını biliyor ve çözüm üretmeye hazır. Yozgat'ı sevmek ve Yozgat'a hizmet etmek için yola çıktık. Yozgatlıların desteğiyle, Yozgat'ı yeniden ayağa kaldıracağız.''

Irgatoğlu, Yozgatlılardan MHP'ye destek vermelerini ve değişime "evet" demelerini istedi.