Ziyarette üniversitelerin toplumun değişmesi dönüşmesi ve daha ileri bir noktaya gitmesi açısından lokomotif görevi yapan önemli kurumların başında geldiğini söyleyen Çiçek, “Coğrafi yapısını imkanlarını ve diğer fırsatlarını hesaba kattığımızda Üniversite Yozgat için çok büyük bir imkan ve fırsat. Yozgat Bozok Üniversitemiz 18 yaşına girdi. Benim de Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kurulmasında imzam var. Yozgat Bozok Üniversitesi ilk göz ağrımız kurumların başında geliyor. İnşallah değerli hocamız da rektörlüğü süresince bu güne kadar olandan çok daha fazla hizmet imkanı bulacak. Yozgat için de inanılmaz bir fırsata dönmüş olacaktır. Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat’a yakışan bir kurum. Prof. Dr. Evren Yaşar hocamız da buraya yakışan bir rektör. İnşallah rektör hocamla üniversitemize güzel hizmetleri birlikte kazandıracağız” dedi.

Nazik ziyaretleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’e teşekkür eden Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cemil Çiçek beyefendinin yeri çok farklı. Yozgat’ımızın değerli büyüğü Cemil Çiçek bey hem üniversitemiz hem de ilimiz açısından çok önemli bir devlet adamı. Üniversitemizde kısa, orta ve uzun vadedeki plan ve projelere ilişkin için neler yapabiliriz noktasında Cemil Çiçek beyle sürekli istişare halindeyiz" şeklinde konuştu.