Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 45 adet projenin, 210,6 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, IPARD II kapsamında verilen hibe desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, paylaşımında, “IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında 'hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine' yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 45 adet proje, toplam 210,6 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı. Söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Böylelikle IPARD II Programı 13. Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.