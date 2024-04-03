Yozgat’ta Sahne Alacak

"Son Gece Mahallesi" adlı tiyatro oyunu Yozgat’ta sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Son Gece Mahallesi" İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda sanatseverle ile buluşacak.

Pınar Gürbüzoğlu’nun yazdığı ve Ç. Umut Tanyolu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Son Gece Mahallesi’ tiyatro oyunu yarın 20.30’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda izleyicilerle buluşacak. Biletler aynı yerden temin edilebilecek.

OYUNUN KONUSU

"Karanlıkta kalan suç! Suçun sözlükteki tanımı basitçe yasalara ya da ahlaka aykırı davranışların tamamı; ancak öyle durumlar var ki haberimiz olmadığı sürece ya da tarafların anlaşmaya varması durumunda gün yüzüne çıkmıyor. Karanlıkta kalan suç... Bunu anlayabilmeniz için Fuat'la tanışmanız gerek…” şeklinde.