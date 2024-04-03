"Son Gece Mahallesi" adlı tiyatro oyunu Yozgat’ta sahnelenecek.

Kazım Arslan görevi devraldı Kazım Arslan görevi devraldı

Yozgat’ta Sahne Alacak

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Son Gece Mahallesi" İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda sanatseverle ile buluşacak.

Yozgat’ta Sahne Alacak 1

Pınar Gürbüzoğlu’nun yazdığı ve Ç. Umut Tanyolu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Son Gece Mahallesi’ tiyatro oyunu yarın 20.30’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonunda izleyicilerle buluşacak. Biletler aynı yerden temin edilebilecek.

Yozgat’ta Sahne Alacak 2

OYUNUN KONUSU

"Karanlıkta kalan suç! Suçun sözlükteki tanımı basitçe yasalara ya da ahlaka aykırı davranışların tamamı; ancak öyle durumlar var ki haberimiz olmadığı sürece ya da tarafların anlaşmaya varması durumunda gün yüzüne çıkmıyor. Karanlıkta kalan suç...  Bunu anlayabilmeniz için Fuat'la tanışmanız gerek…” şeklinde.

Muhabir: Hakan Demirbaş