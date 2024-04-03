2024 Mahalli idareler seçimlerinde belediye başkan adayları kadar mahalle muhtar adayları da kıyasıya mücadele etti.

Sorgun Ahmet Efendi Mahalle muhtar adaylığı için 15 aday kıyasıya mücadele etti. Ahmet Efendi mahallesinde ağırlıklı olarak yaşayan Kamberli Köyü halkı kendi köy sakinlerinden Nafiz Meşeciyi destekleyerek büyük bir oy farkıyla muhtarlık seçimini kazandı. Muhtarlık seçimin kazanan Nafiz Meşeci, ilk icraatı olarak mahalleye toplu iftar yemeği düzenledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu etkinlik, mahalle sakinlerinin büyük ilgisini çekti ve takdirini kazandı. Meşeci'nin bu hareketi, mahallede birlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağladı.

Ahmet Efendi Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi ve sonrasındaki iftar etkinliği, mahallelinin bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme isteğini gösterdi. Nafiz Meşeci'nin seçim zaferi, mahalle halkı arasında umut ve heyecan yarattı, yeni dönemde mahalle için olumlu değişikliklerin habercisi oldu.

AYRIŞMADAN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Nafiz Meşeci, “Öncelikle bütün Ahmet Efendi Mahallesine teşekkür ediyorum. Destekleyen desteklemeyen oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Allah’ın izniyle kazandık, görevimizin başına geçtik. Kazanan Ahmet Efendi Mahallesi oldu. Oy veren vermeyen ayrıştırmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İftar yemeğine katılım çok yoğundu her şey ortada. Herkese afiyet olsun” dedi.

Kambeli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zafer Cansev ise, “Allah razı olsun gelenden eş, dost, akrabalardan muhtarımıza destek verdiler köylülerimiz mahallelilerimizin hepsi gerekli desteği verdi. Muhtarımızın da bu gün daveti vardı, misafirleri vardı onlardan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz gelene gidene. Dernek olarak da Ramazan ayı dolayısıyla köylülerimiz elinden gelen yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar hepsine teşekkür ederim” diye konuştu.