Yozgat’tan Sonra Niğde

Flamingoların Yozgat’tan sonraki göç durağı Niğde oldu.

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat’ta, mola veren flamingolar şimdi ise Niğde ilinde mola verdi.

Mart ayında Yozgat'ta tarımsal sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü Barajı, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaptı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle baraja akın eden flamingolar, eşsiz görüntüleriyle bozkırı renklendirdi.

220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi. Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor.