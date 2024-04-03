Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Ramazan ayı Özel Vaaz İrşat Programları kapsamında Sorgun ilçesine giden Ali Gülden, ilk olarak İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ı makamında ziyaret etti.

Sorgun’da din hizmetleri hakkında bilgiler alan Gülden, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen iftar programına katıldı. İftarda engelli bireyler ile bir araya gelen Gülden sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

İftar programının ardından gülden İlçe Müftülüğüne bağlı Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu, Hz. Aişe Kız Kur’an Kursu ve Medine Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Hafızlığın önemini ve değerine değinen Gülden, öğrencilere almış oldukları eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu söyledi.

MÜFTÜDEN ANLAMLI SOHBET

Teravih namazı sonrası Salih Paşa Caminde ilçe merkezinde görev yapan din görevlileri ile bir araya gelen Gülden, sohbet ortamında geçen programın ardından İlçe Müftüsü İsa Yaykın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.