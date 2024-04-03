Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Boğazlıyan Oğulcuk Sulaması Pompa İstasyonu ve İletim Kanalından incelemelerde bulundu.

Bölge Müdür Yardımcıları ve ilgili şube Müdürleri eşliğinde Oğulcuk Sulaması Pompa İstasyonu ve İletim Kanalı hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında bir açıklama yapan Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” denildi.