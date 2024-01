Yağmur yağdı her taraf ıslanmış.

Parklardaki çiçekler güller, yağan yağmurda ıslanarak.

Düğüne Sürmelim diyerek gidecek gelinlik kızlar gibi süslenmişlerdi.

Beyaz gülle Can gül yağmurdan kaçarak ortalıkta görünmüyorlar.

Hazır onlar… ortalıkta yok iken, gelin size yaşadığımız asrın ve gelecekte insanlığın en büyük sorunu diye bileceğimiz.

Dengesiz beslenme… ve çoğu insanın korkulu rüyası olan kilolardan… bahsedelim.

Bazı insanlar kaçamakta olsa;

“Bu kilolar bizlerin aksesuarıdır” deseler de. İnsanlığı tehdit eden büyük bir sorundur!...

Çiçeği burnunda bir genç kızın bu bahsettiğimiz kilolardan dolayı feryadı kulağımda çınlıyordu.

“Gezmek içinde olsa sokağa çıkıp, istediğim birçok yerlere gidemiyorum çünkü!… okulda arkadaşların bir çoğu, “ne haber tombik” diyerek benimle dalga geçip güya eğleniyorlar; diye.

Söz konusu olan bu kiloları şikayette bulunuyordu.

Bakın bu konularla ilgili yaptığımız araştırmalar sonuncunda ortaya neler çıktı.

Hadi gelin birlikte bu konuları irdeleyip deşelim, önce bu konuyla ilgili güzel bir dörtlük şiir okuyalım.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.

Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

Kanuni Sultan Süleyman.

Sağlık

Tarımda kullanılan aşırı gübreleme ve ilaçlar.

Hormonlu hızlı üretim

Meyve ve sebzelerin ham toplanması

Olumsuz depolama, uzun süreli nakliye, aşırı işlenme.

Toprak – hava kirliliği

Hızlı – yanlış pişirme, Acele ve Telaş

Fresh – konserve gıdalar, Fast Food

Skandal niteliğinde gıda terörü……….

Böylelikle vücudumuzun günlük ihtiyacı olanları alamıyoruz.. İhtiyacımız olmayanları bol miktarda tüketiyoruz.

Rafine ürünler

Et, hayvansal ürünler

Kaynatılmış sebzeler/meyveler

Tuz, Şeker

Kolesterol

Kafein, Alkol

İlaçlar

Gıda katkı maddeleri

Tarım ilaçları, Hormon.

Sonuç. Kalp, damar hastalıkları, migren, yüksek tansiyon, kemik hastalıkları, kanser, stres, mide bağırsak problemleri kolesterol bitkinlik diyabet şeker ve cinsel sorunlar, kısırlık.

Kısaca her türlü sağlık problemleri. Ve artan bir hızla sağlık elden gidiyor!…

Çözüm...

Zengin doğru besin takviyesi.

Vücudumuz gereksinim duyduğu her şeyi almalıdır.

Vitaminler, Mineraller,

Eser elementler

Karbonhidratlar

Doymamış yağlar

Proteinler, Lifler

Amino asitler

Bitkiler,

Toksin Atıcıları ve SU!...

Ünlü doktorlar ne diyor.

Gıda ilacınız olmalı, ilacınız gıda değil”

(Hippocrates )

Doktorlar beslenme uzmanı olmazlarsa, beslenme uzmanları yeni doktorlar olacaklardır.

(T. Edison)

Her gün daha fazla insan yeme alışkanlıkları nedeniyle kendisini hasta ediyor, hastalıkların 2/3’ü beslenmeden kaynaklanıyor.”

(Dr. Max Gesing)

“Ölüm; bağırsaklara bağlıdır”

(Eski Çin Tıp deyimi )

Selam ve dua’larımla.