Yağmur yağdı her taraf ıslanmış.
Parklardaki çiçekler güller, yağan yağmurda ıslanarak.
Düğüne Sürmelim diyerek gidecek gelinlik kızlar gibi süslenmişlerdi.
Beyaz gülle Can gül yağmurdan kaçarak ortalıkta görünmüyorlar.
Hazır onlar… ortalıkta yok iken, gelin size yaşadığımız asrın ve gelecekte insanlığın en büyük sorunu diye bileceğimiz.
Dengesiz beslenme… ve çoğu insanın korkulu rüyası olan kilolardan… bahsedelim.
Bazı insanlar kaçamakta olsa;
“Bu kilolar bizlerin aksesuarıdır” deseler de. İnsanlığı tehdit eden büyük bir sorundur!...
Çiçeği burnunda bir genç kızın bu bahsettiğimiz kilolardan dolayı feryadı kulağımda çınlıyordu.
“Gezmek içinde olsa sokağa çıkıp, istediğim birçok yerlere gidemiyorum çünkü!… okulda arkadaşların bir çoğu, “ne haber tombik” diyerek benimle dalga geçip güya eğleniyorlar; diye.
Söz konusu olan bu kiloları şikayette bulunuyordu.
Bakın bu konularla ilgili yaptığımız araştırmalar sonuncunda ortaya neler çıktı.
Hadi gelin birlikte bu konuları irdeleyip deşelim, önce bu konuyla ilgili güzel bir dörtlük şiir okuyalım.
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.
Kanuni Sultan Süleyman.
Sağlık
Tarımda kullanılan aşırı gübreleme ve ilaçlar.
Hormonlu hızlı üretim
Meyve ve sebzelerin ham toplanması
Olumsuz depolama, uzun süreli nakliye, aşırı işlenme.
Toprak – hava kirliliği
Hızlı – yanlış pişirme, Acele ve Telaş
Fresh – konserve gıdalar, Fast Food
Skandal niteliğinde gıda terörü……….
Böylelikle vücudumuzun günlük ihtiyacı olanları alamıyoruz.. İhtiyacımız olmayanları bol miktarda tüketiyoruz.
Rafine ürünler
Et, hayvansal ürünler
Kaynatılmış sebzeler/meyveler
Tuz, Şeker
Kolesterol
Kafein, Alkol
İlaçlar
Gıda katkı maddeleri
Tarım ilaçları, Hormon.
Sonuç. Kalp, damar hastalıkları, migren, yüksek tansiyon, kemik hastalıkları, kanser, stres, mide bağırsak problemleri kolesterol bitkinlik diyabet şeker ve cinsel sorunlar, kısırlık.
Kısaca her türlü sağlık problemleri. Ve artan bir hızla sağlık elden gidiyor!…
Çözüm...
Zengin doğru besin takviyesi.
Vücudumuz gereksinim duyduğu her şeyi almalıdır.
Vitaminler, Mineraller,
Eser elementler
Karbonhidratlar
Doymamış yağlar
Proteinler, Lifler
Amino asitler
Bitkiler,
Toksin Atıcıları ve SU!...
Ünlü doktorlar ne diyor.
Gıda ilacınız olmalı, ilacınız gıda değil”
(Hippocrates )
Doktorlar beslenme uzmanı olmazlarsa, beslenme uzmanları yeni doktorlar olacaklardır.
(T. Edison)
Her gün daha fazla insan yeme alışkanlıkları nedeniyle kendisini hasta ediyor, hastalıkların 2/3’ü beslenmeden kaynaklanıyor.”
(Dr. Max Gesing)
“Ölüm; bağırsaklara bağlıdır”
(Eski Çin Tıp deyimi )
Selam ve dua’larımla.
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