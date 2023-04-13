İl Müdürlüğü Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında süne mücadelesi eğitimine İl Müdürü Tanju Özkaya, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Selman Yıldırım, Yozgat ve Çorum İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya “Yozgat’ımız tarımsal üretimde önemli merkezlerdendir. Malum hububat ekiminde de ön sıralardayız. Artık günümüzde 1 kg ürün dahi çok kıymetli bu yüzden süne zararlısının ürünler üzerinde açabileceği zararları önlemek amacıyla bugün ki toplantı düzenlendi. Bu bağlamda teknik personellerimize konu uzmanları tarafından süne zararlısı ile ilgili eğitim verilecek. İl genelimizde 20 survey ve 1 kontrol ekibi ile toplam 73 teknik personelle 338 köyde survey çalışması yapılacaktır. Survey çalışmaları ışığında üreticilerimize bu zararlı ile ilgili kritik zamanlarda uyarılarda bulunulacaktır” dedi.

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanları Dr. Numan Babaroğlu, Ziraat Yüksek Mühendisi Emre Akci tarafından 2023 üretim sezonunda Çorum ve Yozgat illerinde sürvey çalışmalarında görev alacak teknik personellere süne zararlısının yaşam döngüsü, kışlama yerleri, zarar şekli ve mücadele yöntemleri konularında bilgilendirme yaptılar. Haber Merkezi