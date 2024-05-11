Yozgat Gelingüllü AT ve TİGH 2. kısım Toplulaştırma Projesi İşi'nde devam eden çalışmalar Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdür Yardımcısı Dr. Ersin Yaşlı, toplulaştırma Şube Müdürü Özkan Baran ve ilgili teknik personeller tarafından çalışmalar yerinde incelendi.

Çalışmaları devam iş kapsamında 30 bin tarım arazisi ulaşım yolları ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarıma elverişli hale getirilecek.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İş kapsamında şimdiye kadar, 232 kilometre stabilize kaplamalı ulaşım yolu, 106 adet parselin kazı-dolgu işlemleri ile ekilebilir hale getirilmesi, Tarla sınırındaki taşların toplanması işleri yapıldı” ifadelerine yer verildi.