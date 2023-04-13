Sakarya İlkokulu 3/E sınıfı sınıf öğretmeni Feride Kılıç Ateş, 20 Şubat 2023 tarihinden bu tarafa yürütülmekte olan ”Çevreye Saygı Duy Projesi (Respect For The Environment)”nin Uluslararası bir Avrupa projesi olduğunu belirterek, projenin 11 Türk, 6 yabancı ortaklı olarak devam ettiğini söyledi. Uluslararası bu projede görev alan ortaklar; İsmail Yılmaz, Selda Usein, Şenay Osman, Maria Statpoulou, Zenfira Amirova, Zenap Mammadova, Nigar Mammadova, Dobrillallı Joska Dukoska, Ayşe Yüksel, Feriha Saydam, Nurcan Odabaşı, İlknur Tuna Erdem, Merve Uysal, Yeliz Delice, Feride Kılıç Ateş, Bennur Özer, Derya Yeni olmak üzere toplamda 17 ortaklı e-Twinning projesi 2023 yılı eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini belirten Kılıç Ateş, 6-10 yaş grubu öğrencilerde çevre bilincini oluşturmanın amaçlandığını ifade etti.

Sakarya İlkokulu 3/E sınıfı sınıf öğretmeni Feride Kılıç Ateş yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında; dijital ortamda oyunlar, çevrenin korunması bilincini vermek için atık kutusu yapılması, güvenli internet etkinliği, sınıf bazında düzenlenen çevre konulu resim yarışması, okul panosu oluşturulması, okul bahçesi temizliği gibi etkinliklere bu projede yer veriliyor. Projemiz farklı ülkelerdeki öğrenci ve eğitimcilerin dijital ortamda bir araya gelerek, ”Çevreye Saygı Duy” amacına uygun bir şekilde büyük özveri ile yılsonuna kadar devam ettireceğiz” diye konuştu. Alpaslan Demir