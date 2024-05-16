Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:34 05:18 12:42 16:36 19:56 21:33

Akdağmadeni 03:31 05:14 12:38 16:31 19:52 21:27

Aydıncık 03:31 05:15 12:40 16:34 19:55 21:32

Boğazlıyan 03:36 05:18 12:40 16:33 19:53 21:28

Çandır 03:35 05:17 12:39 16:32 19:52 21:27

Çayıralan 03:34 05:16 12:39 16:32 19:52 21:27

Çekerek 03:30 05:15 12:39 16:34 19:54 21:31

Kadışehri 03:29 05:14 12:38 16:32 19:53 21:30

Saraykent 03:32 05:15 12:39 16:33 19:53 21:29

Sarıkaya 03:34 05:17 12:40 16:33 19:53 21:29

Şefaatli 03:36 05:19 12:42 16:36 19:56 21:31

Sorgun 03:33 05:17 12:41 16:34 19:55 21:31

Yenifakılı 03:37 05:19 12:41 16:34 19:54 21:29

Yerköy 03:37 05:20 12:44 16:37 19:57 21:33