Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Kurban satış ve kesim yerleri denetleniyor Kurban satış ve kesim yerleri denetleniyor

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:34     05:18     12:42     16:36     19:56     21:33

Akdağmadeni    03:31     05:14     12:38     16:31     19:52     21:27

Aydıncık             03:31     05:15     12:40     16:34     19:55     21:32

Boğazlıyan         03:36     05:18     12:40     16:33     19:53     21:28

Çandır                 03:35     05:17     12:39     16:32     19:52     21:27

Çayıralan            03:34     05:16     12:39     16:32     19:52     21:27

Çekerek              03:30     05:15     12:39     16:34     19:54     21:31

Kadışehri            03:29     05:14     12:38     16:32     19:53     21:30

Saraykent           03:32     05:15     12:39     16:33     19:53     21:29

Sarıkaya              03:34     05:17     12:40     16:33     19:53     21:29

Şefaatli                03:36    05:19     12:42     16:36     19:56     21:31

Sorgun                03:33     05:17     12:41     16:34     19:55     21:31

Yenifakılı            03:37     05:19     12:41     16:34     19:54     21:29

Yerköy                03:37     05:20     12:44     16:37     19:57     21:33

Kaynak: Haber Merkezi