Microsoft Teams programı üzerinden 12 Nisan 2023 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen “Bilim Fuarlarının Önemi ve Öğretmenin Rolü” konulu seminer, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Bulut’un selamlama konuşmasıyla başladı. Mehmet Bulut konuşmasında TÜBİTAK’ın pek çok programında yer almaya ve mümkün olan her alanda çalışma yapmaya çalıştıklarını belirtti ve akademisyenlerle işbirliği içinde olduklarına değinerek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya davetlerini kabul etmesinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR - GE biriminden Zeynep Bodur’un moderatörlüğünde yürütülen toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, araştırma yöntem ve basamaklarını, bilimsel bilgi üretiminde proje tabanlı çalışma süreçlerini öğrenmeleri bakımından TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Programının önemini ortaya koydu ve öğrencilerin aktif katılımın öğretmen danışmanlığının rolüne dair düşüncelerini paylaştı.

Proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin teknik bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Doğduğu yerde doyan bir toplum olabilmek için neler yapmak gerektiği üzerinde düşünmek ve öğrencileri çevrelerindeki gerçek hayat problemleri üzerinde düşünmelerini sağlayarak proje yaptırmak lazım. Öğrenciler kendi sorunlarını kendi başlarına çözebilecek biçimde düşündürülmelidir. Deneyecek, yapacak, görecek, sorgulayacak ve sonuçları açıklayabilecek ki öğrenciler derinleşme sağlayabilsinler” dedi.

Diyarbakır ve farklı şehirlerden de öğretmenlerin katıldığı buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Mesleğine tutkulu olan idealist bir öğretmen her zaman yapacak bir şeyler bulur. Eğer bulamıyorsa ne derece idealist olduğunu sorgulamalıdır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Yararlı bir etkinlik olduğunun ifade edildiği programa ilişkin öğretmenlerden gelen değerlendirmelerde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın TÜBİTAK’ın hemen hemen her alanına değindiğinin, Diyarbakır’da TÜBİTAK adına artan çalışmalar olduğu ve bu bakımdan kendilerinde gelişime katkı sağladığının, okullarında ilk defa TÜBİTAK-4006 fuarlarına katılacak öğrencileri için ve bu yıl ilk defa fuar yapacak olanlar için çok açıklayıcı bir deneyim olduğunun, proje hazırlığında dikkat etmeleri gereken noktaların belirtildiğinin altı çizildi.

Şu ana kadar il genelinde bilim fuarları için başvuru sayısının 200’ü geçtiğine değinen seminerin moderatörü AR - GE biriminden Zeynep Bodur, verilen bilgilerin faydalı olduğunu söyleyerek kendilerini kırmayıp zaman ayıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi