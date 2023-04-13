Süt ürünleri arasında ise en sert düşüş tereyağında yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat’a ilişkin Süt ve Süt ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5; 2023 Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Bir önceki ay 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 9,2 azalarak 793 bin 384 tona düştü.

Bir önceki ay 145 bin 149 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 8,5 azalarak 132 bin 881 tona geriledi.

TEREYAĞI ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 ve inek peyniri üretimi yüzde 3,6 artarken; tereyağı üretimi yüzde 30, ayran üretimi yüzde 5,8, yoğurt üretimi yüzde 1,6, azaldı.

Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,5, inek peyniri üretimi yüzde 10,2, ayran üretimi yüzde 3,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 24 azaldı.

BEYAZ ET ÜRETİMİ ŞUBATTA AYLIK YÜZDE 8,1 AZALDI

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,1, hindi eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 ve hindi eti üretimi yüzde 10,3 azaldı.

Bir önceki ay 191 bin 807 ton olan tavuk eti üretimi şubat ayında yüzde 8,1 azalarak 176 bin 236 tona düştü.

Bir önceki ay 1 milyar 727 milyon 344 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise, şubat ayında yüzde 6,6 azalarak 1 milyar 613 milyon 722 bin adede indi. Haber Merkezi