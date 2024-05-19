Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya platformları üzerinden çiftçilere yapılan bu destekleme ödemesine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.Paylaşımda, ödemelerin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı vurgulanarak, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.

Ayrıca, paylaşımda destek ödemesinin detayları da paylaşıldı. Bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira ve organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme yapılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği ile 271 bin 670 lira sertifikalı tohum kullanım desteğinin de sağlanacağı ifade edildi.