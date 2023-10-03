Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle kadınlara özel program düzenlendi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, İl Müftüsü Ali Gülde, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Cami İmam Hatibi Ahmet Çınar Çetin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program İlçe Müftüsü Mustafa Kayış ve İl Müftüsü Ali Gülden’in günün anlam ve önemi dair yapılan konuşmalar ile devam etti.

Programdan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış beraberindekiler İlçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Kur’an Kursları ve 4-6 Yaş Kur’an Kurslarını ziyaret etti.

Ziyarette kurs öğreticilerinden kursların işleyişi ile alakalı bilgiler aldıklarını belirten İl Müftüsü Gülden, “Programa katılan Sorgunlu kadınlara, programın hazırlanmasında gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Sorgun İlçe Müftülüğümüze teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)