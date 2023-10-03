Mezbahanelerde kesilen hayvanların atık kanlarından üretilen sıvı gübre, atık oranını sıfıra indirirken, çiftçilere de gübre oluyor. Balıkesir ilinde üretimi yapılan bu gübreye Tokatlı çiftçilerin talebi yoğun oldu. Sıvı halde bulunan atık kandan üretilen bu gübre dron ile havadan tarladaki mahsulle buluşuyor. Sıfır Atık projesi çerçevesinde üretilen bu gübre, ürünlerde 9 tondan 17 tona kadar bir verim artışı sağlayabiliyor.

"Hayvan kanından gübre ve kan unu elde ediyoruz"

Türkiye’de ilk defa hayvan kanından gübre yaptıklarını belirten Emre Yurtnaç, "Türkiye de ilk defa hayvan kanından gübre ve kan unu elde ediyoruz. Bizim bu çalışmamızdan önce mezbahanelerdeki bu kanlar atkı olarak değerlendiriliyordu. Çıkan bu kanlar dereye atı tesislerine karıştırılıyordu. Biz de Türkiye’de Sıfır Atık projesini göz önüne alarak hayvanların atık olan malzemeleri ile ilgili çalışma başlattık. Biz de bu çalışma istikametinde mezbahanelerde atık olarak değerlendirilen hayvan kanlarını tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Bu kandan protein, organik gübre gibi materyaller üretiyoruz. Ürettiğimiz bu gübreyi de çiftçilerimize organik gübre olarak sunuyoruz. Çiftçilerimizden olumlu dönüşler aldık tonajlarda artışlar görüldü, bitkilerin hastalıklara karşı dirençli olması gibi sonuçlar elde ettik. Bu proje sayesinde mezbahanelerden gelen kanı Sıfır Atık oluşturarak geri kazandırıyoruz. Ülkemizde genellikle gübre dışarıdan geliyor. Geçtiğimiz yılda yanlış bilmiyorsam 50 milyon dolar gibi bir para gübreye gitti. Biz de bunu neden ülkemizde üretmeyelim, bu para neden ülkemizde kalmasın dedik. Biz bunu yapabiliriz başarabiliriz diyerek yola çıktık. Tamamen helal kesim olan ve bizim dinimizce uygun olan hayvan kanından ürünler elde etmeye başladık. Kanda bu materyaller oldukça fazla bulunuyor. Bu materyalleri 4 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ürünü elde ettik. Çiftçilerde denemeler yaptık, domateste 9 tondan 17 tona kadar bir verim artışı aldık. İzmir, Manisa gibi şehirlerde dağıtım sağladık ve çiftçilerimiz oldukça memnun durumda. Şimdide Tokat’a geldik, çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Şu an Karadeniz’e açılım sağladık, Karadeniz’de fındıkta kullanılıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)