Yozgat’tın da birçok noktasında yaban hayvanlarının su ihtiyacı karşılanması noktasında çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüfotokapanlarla doğal yaşamı inceliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda, 900’ü aşkın yalak yaparak yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyoruz. Su temini sağlanan bölgeleri fotokapan ile izliyor ve böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyoruz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)