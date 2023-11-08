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Başkan Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Muaz Ağan ile birlikte Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun’u ziyaret ederek asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede yapımı devam eden çalışmaları eksiksiz yürütüldüğünü belirten Başkan Ekinci, ilçeye bağlı beldelere de destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Sorgun Belediyesi artık kendine yeten ve çevresine de destek olan bir belediye konumunda olduğunu ifade eden Ekinci, “İlçemizin yollarını yeni baştan yaptık. Yolların yenilenmesi ile birlikte sokaklarımızın ışıklandırma altyapısını da yenileyerek led ışıklarımızla aydınlatıyor şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getiriyoruz. İlçemizde yaptığımız çalışmalarımızın yanı sıra ilçemize bağlı beldelerimize de yol yapım çalışmalarında destek oluyor. MHP İlçe Başkanımız Muaz Ağan ile birlikte Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun’u ziyaret ederek ekiplerimizin yürüttüğü asfalt çalışmasını yerinde inceledik. Kendi çalışmalarımızı eksiksiz yürütürken beldelerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Biz artık kendine yeten çevresine de destek olan bir belediye konumundayız" dedi.