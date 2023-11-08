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Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları çerçevesinde Erasmus+ projeleri kapsamında Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avusturya’ya gidecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akşemsettin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Kalkan, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Servet Şahiner ve öğrenciler, Kaymakam Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan proje hakkında Kaymakam Topuz’a bilgi verdi.

Proje hakkında bilgi alan Topuz, projenin uygulanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Topuz, “Yurtdışında ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize Erasmus+ Projelerinin meslek liseleri için önemli ve gelecekleri için iyi bir yatırım” dedi.