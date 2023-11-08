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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,89 ile külçe altın yatırımcılarına sağlandı.

EKİM AYININ KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, külçe altın en yüksek kazancı elde ederken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de yüzde 2,36 reel getiri sağladı. Ancak Dolar ve Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 1,23 ve yüzde 0,08 reel getiri imkanı sunarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 kayba uğrattı.

ÜÇ AYLIK VE ALTI AYLIK PERFORMANS

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,59 reel getiri sağlayarak en yüksek kazancı temsil etti. Aynı dönemde DİBS ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,26 kayba uğrattı.

Altı aylık değerlendirmede ise BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,7, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,02 reel getiri sağlayarak öne çıktı. DİBS ise aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,66 kayıplara neden oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Yıllık bazda değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,16 reel getiri sağlayarak en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Ancak yıllık değerlendirmede DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,67 kayba uğrattı.

Külçe altın yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,09, Euro yüzde 15,62 ve Dolar yüzde 7,55 reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) ise yüzde 17,48 reel getiri sunarken, DİBS yüzde 51,34 kayba neden oldu. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 8,92 reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,12, Dolar yüzde 7,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,72 ve DİBS yüzde 51,34 kayba yol açtı